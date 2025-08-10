Фицо ответил на критику МИД Украины, вспомнив о покушении на свою жизнь

Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на критику из Киева после своих недавних заявлений и вспомнил, что его "суверенное мнение относительно конфликта" едва не стоило ему жизни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Фицо заявил, что не согласен с утверждением украинского Министерства иностранных дел, что он прибегает к "откровенно оскорбительной риторике по отношению к Украине и украинскому народу".

"Я желаю немедленного справедливого мира для Украины и прекращения бессмысленного убийства славян", – заявил он.

Фицо отметил, что Словакия входит в число стран, которые наиболее интенсивно помогают Украине.

"Однако добрососедские отношения не могут быть билетом в один конец. Украина ожидает, что все должны всегда идти ей навстречу. Словацкая Республика обеспечивает Украину критически важными поставками электроэнергии, а Украина использует европейское законодательство, которое обязывает нас предоставить словацкую инфраструктуру для поставок газа на территорию Украины. С другой стороны, украинский президент прекратил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, чем нанес значительный ущерб Словакии", – вспомнил Фицо.

Он также считает, что война в Украине исказила свободу слова в ЕС.

"Любое мнение, отличное от обязательного, резко критикуется и осуждается, даже если оно основывается на объективной информации. Я отвергаю такие преднамеренные искажения фундаментальных прав. Со всем уважением к украинской дипломатии, я должен подчеркнуть, что право на другое мнение, высказанное нормальным способом, является основой демократии, и что ограничение этого права является началом конца демократии", – сказал Фицо.

Он пообещал поддерживать право на свободу выражения иного мнения, даже если это вызывает нервозность среди коллег в ЕС и в Украине.

"Даже если мое суверенное мнение относительно военного конфликта в Украине едва не стоило мне жизни", – сказал Фицо, намекая на прошлогоднее покушение против него.

Ранее украинское внешнеполитическое ведомство осудило откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Накануне, комментируя саммит лидеров США и РФ, Фицо заявил, что неважно, о чем договорятся Дональд Трамп и Владимир Путин – больше всего пострадает Украина.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава – в данном случае, Украина", – заявил Фицо.