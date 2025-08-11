В воскресенье на "троне короля Артура", потухшем вулкане, возвышающемся над столицей Шотландии Эдинбургом, вспыхнул лесной пожар, который охватил значительную территорию, и вызвал появление дыма, видимого за много километров вокруг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Трон Артура" является самой высокой точкой парка Холируд, рядом с парламентом Шотландии и концом знаменитой Королевской мили в Эдинбурге. На высоте около 250 метров над уровнем моря, это популярная смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на город.

"Экипажи присутствуют на пожаре на открытой территории возле Артурового трона, парк Холируд, Эдинбург", – сообщила Шотландская пожарно-спасательная служба.

Полиция посоветовала автомобилистам и пешеходам избегать этого района.

Август является популярным месяцем для туристов в Эдинбурге, поскольку в нем проходит Эдинбургский международный фестиваль искусств, фестиваль комедии Fringe, а также гастроли воссоединения рок-группы Oasis.

