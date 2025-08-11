У Греції вилучили схований у бананах кокаїн на 5,5 млн євро, троє заарештованих

У неділю грецька поліція повідомила, що вилучила понад 270 кілограмів кокаїну орієнтовною вартістю понад 5,5 мільйонів євро і заарештувала трьох чоловіків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії повідомило поліцію, що кокаїн буде перевозитися кораблем, який прямував до північного грецького порту Салоніки.

Кокаїн був захований у контейнері з бананами, імпортованими з Еквадору.

Поліцейські виявили кокаїн і вилучили більшу частину наркотику, що містився в пакунках розміром з цеглину, з контейнера, перш ніж його завантажили у вантажівку.

Вантажівка попрямувала до афінського передмістя Аспропіргос, більш ніж за 500 кілометрів на південь, де в суботу поліція заарештувала трьох чоловіків, які відкривали контейнер.

Загальна кількість вилученого кокаїну склала 271,15 кілограма, повідомила поліція.

Серед заарештованих – 40-річний власник транспортної компанії, грек, 32-річний і 47-річний громадяни Болгарії, повідомляє поліція, додаючи, що болгарин був на зв'язку з наркоугрупованням і організував забір і транспортування контейнера. 32-річний болгарин відповідав за розповсюдження наркотиків через неназваних членів банди.

Поліція розшукує інших осіб, які, за їхніми словами, належать до банди розповсюджувачів наркотиків. Троє заарештованих постануть перед прокурором у понеділок.

Бельгія, Нідерланди та Британія нещодавно ліквідували європейську злочинну групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків – було вилучено 5 млн євро.

14 липня поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.

А 20 липня писали, що болгарські прикордонники вилучили одну з найбільших партій кокаїну з фургона з бельгійськими номерами, який прямував до Туреччини.