В Греции изъяли спрятанный в бананах кокаин на 5,5 млн евро, трое арестованных

В воскресенье греческая полиция сообщила, что изъяла более 270 кг кокаина ориентировочной стоимостью более 5,5 млн евро и арестовала трех мужчин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило полиции, что кокаин будет перевозиться кораблем, который направлялся в северный греческий порт Салоники.

Кокаин был спрятан в контейнере с бананами, импортированными из Эквадора.

Полицейские обнаружили кокаин и изъяли большую часть наркотика, содержавшегося в пакетах размером с кирпич, из контейнера, прежде чем его загрузили в грузовик.

Грузовик направился в афинский пригород Аспропиргос, более чем в 500 километрах к югу, где в субботу полиция арестовала трех мужчин, которые открывали контейнер.

Общее количество изъятого кокаина составило 271,15 килограмма, сообщила полиция.

Среди арестованных – 40-летний владелец транспортной компании, грек, 32-летний и 47-летний граждане Болгарии, сообщает полиция, добавляя, что болгарин был на связи с наркогруппировкой и организовал забор и транспортировку контейнера. 32-летний болгарин отвечал за распространение наркотиков через неназванных членов банды.

Полиция разыскивает других лиц, которые, по их словам, принадлежат к банде распространителей наркотиков. Трое арестованных предстанут перед прокурором в понедельник.

Бельгия, Нидерланды и Великобритания недавно ликвидировали европейскую преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков – было изъято 5 млн евро.

14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.

А 20 июля писали, что болгарские пограничники изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.