Лесные пожары в Испании угрожают памятнику ЮНЕСКО, сотни эвакуированных

850 жителей были вынуждены покинуть свои дома в автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе Испании из-за набирающего обороты пожара – огонь угрожает району Лас-Медулас, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

Огонь усилился в воскресенье днем, уничтожив несколько домов. В общем пожарные, в том числе военное подразделение реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия (UME), участвуют в тушении нескольких пожаров.

Тушение осложняется ветрами и высокой температурой во время второй жаркой волны в этом году, которая охватила Испанию на прошлой неделе и, как ожидается, продлится до среды. В воскресенье температура в тени во многих местах достигала 40 градусов по Цельсию.

"Я выражаю свою солидарность со всеми пострадавшими жителями и еще раз благодарю экстренные службы за их работу. Прошу вас быть особенно осторожными" – написал премьер-министр Испании Педро Санчес в соцсети X в воскресенье вечером.

Пожар угрожает природному ландшафту Лас-Медуласа, который в 1997 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там расположен древнеримский горнодобывающий комплекс. Характерные красные скальные образования, сформированные римскими методами добычи золота, вместе с пышной растительностью привлекают многих туристов в этот регион Испании.

Пожары вспыхнули и в других частях страны, в том числе в соседней Галисии, в провинции Оренсе крупнейшие пожары этим летом уже охватили 1 300 гектаров земли.

Согласно интерактивной карте пожаров на Пиренейском полуострове государственной телерадиокомпании RTVE, за последние 24 часа в Испании были зафиксированы десятки крупных и малых пожаров, преимущественно в центральной и северо-западной частях страны.

На днях в Испании вспыхнула Большая мечеть Кордовы, в результате чего в историческом здании получили повреждения крыши двух часовен, а также стены.

А в январе 2025 года в 12-м округе Парижа пылала башня исторического здания районной мэрии, для ее спасения привлекли более сотни пожарных.