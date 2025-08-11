У Польщі українку звинуватили у відправці посилки з вибуховими матеріалами

У Польщі сьоме відділення Національної прокуратури висунуло звинувачення проти українки, яка в липні минулого року відправила кур'єром посилку з вибуховими матеріалами.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

За висновками прокуратури, Крістіна С. діяла спільно з іншим громадянином України та двома росіянами. Жінка брала участь у відправленні кур'єрською службою посилки, в якій містилися вибухові пристрої та матеріали. Це був нітрогліколь, а також військові електричні детонатори.

Цю посилку служби безпеки вилучили в одному з великих складів кур'єрської компанії в Лодзькому воєводстві.

За висновками експертів Бюро криміналістичних досліджень, у разі вибуху посилка могла спричинити серйозні руйнування критичної інфраструктури, зокрема пробиття паливних баків, стель будівель або сталевих конструкцій.

Жінці загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Провадження щодо інших підозрюваних триває.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали українця, якого звинуватили в атаці на об'єкт інфраструктури.

Раніше цього року польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.