В Польше украинку обвинили в отправке посылки со взрывчатыми материалами

В Польше седьмое отделение Национальной прокуратуры выдвинуло обвинения против украинки, которая в июле прошлого года отправила курьером посылку со взрывчатыми материалами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF FM.

По заключению прокуратуры, Кристина С. действовала совместно с другим гражданином Украины и двумя россиянами. Женщина участвовала в отправке курьерской службой посылки, в которой содержались взрывные устройства и материалы. Это был нитрогликоль, а также военные электрические детонаторы.

Эту посылку службы безопасности изъяли в одном из крупных складов курьерской компании в Лодзинском воеводстве.

По заключению экспертов Бюро криминалистических исследований, в случае взрыва посылка могла вызвать серьезные разрушения критической инфраструктуры, в частности пробитие топливных баков, потолков зданий или стальных конструкций.

Женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы. Производство в отношении других подозреваемых продолжается.

Напомним, недавно в Польше задержали украинца, которого обвинили в атаке на объект инфраструктуры.

Ранее в этом году польская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Украины, которых подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.