У портах Гельсінкі посилять контроль за продуктами через поширення вірусу

У портах Гельсінкі з 12 серпня по 30 вересня митниця посилить контроль за продуктами харчування через поширення африканської чуми свиней – особливу увагу звернуть на пасажирські перевезення з Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За літо ситуація з поширенням африканської чуми свиней у країнах Балтії погіршилася, а в Естонії вже було виявлено нові випадки зараження.

Вірус може поширюватись і через м'ясні продукти, які мандрівники привозять із собою.

Через загрозу поширення цього вірусного захворювання запроваджено спеціальні зони для низки країн ЄС, з яких ввезення свинини, м'яса диких кабанів та продукції, що містить ці інгредієнти, до Фінляндії дозволено лише в дуже обмеженому порядку. До них належать і країни Балтії.

Сьогодні Агентство харчової безпеки Фінляндії рекомендує не ввозити до країни м'ясо, ковбаси та інші продукти походження з-за кордону.

Нагадаємо, в липні уряд Великої Британії розпочав кампанію, в якій закликав не ввозити до країни іноземне м'ясо та молочні продукти, щоб запобігти зараженню худоби ящуром.

Це стало не першим оголошенням уряду Британії з цього приводу. Ще у квітні Лондон заявляв, що забороняє індивідуальним мандрівникам з ЄС ввозити в країну м'ясо і молочні продукти через поширення ящуру.