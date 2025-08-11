В портах Хельсинки усилят контроль за продуктами из-за распространения вируса

В портах Хельсинки с 12 августа по 30 сентября таможня усилит контроль за продуктами питания из-за распространения африканской чумы свиней – особое внимание обратят на пассажирские перевозки из Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

За лето ситуация с распространением африканской чумы свиней в странах Балтии ухудшилась, а в Эстонии уже были выявлены новые случаи заражения.

Вирус может распространяться и через мясные продукты, которые путешественники привозят с собой.

Из-за угрозы распространения этого вирусного заболевания введены специальные зоны для ряда стран ЕС, из которых ввоз свинины, мяса диких кабанов и продукции, содержащей эти ингредиенты, в Финляндию разрешен только в очень ограниченном порядке. К ним относятся и страны Балтии.

Сегодня Агентство пищевой безопасности Финляндии рекомендует не ввозить в страну мясо, колбасы и другие продукты происхождения из-за рубежа.

Напомним, в июле правительство Великобритании начало кампанию, в которой призвало не ввозить в страну иностранное мясо и молочные продукты, чтобы предотвратить заражение скота ящуром.

Это стало не первым объявлением правительства Великобритании по этому поводу. Еще в апреле Лондон заявлял, что запрещает индивидуальным путешественникам из ЕС ввозить в страну мясо и молочные продукты из-за распространения ящура.