В Австрії пасажир вижив між вагонами швидкісного потяга, спізнившись з перекуру на пероні

В Австрії вихідними здійснювали аварійну зупинку швидкісного потяга через пасажира, який під час перекуру на проміжній зупинці прогавив закриття дверей і вирішив вскочити між вагонами поїзда.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Випадок стався ще ввечері у суботу західніше Відня. Потяг прямував зі швейцарського Цюриха до австрійської столиці.

На станції Санкт-Пельтен один з пасажирів, скориставшись проміжною зупинкою, вийшов на перон перекурити – і прогавив закриття дверей. У момент початку руху чоловік вскочив у простір між двома вагонами, а потім почав стукати у найближче вікно, привертаючи увагу. Супроводжуючий персонал активував аварійне гальмування і його забрали всередину.

Невідомо, на якій швидкості рухався поїзд у той час, але загалом вони можуть розганятися до 230 км/год.

Речник австрійської залізниці Герберт Гофер назвав поведінку відчайдушного пасажира легковажною і безвідповідальною.

"Такі речі зазвичай закінчуються тим, що хтось гине. Це не лише наражання самого себе на небезпеку – якщо ви опинитесь під поїздом, це буде клопіт для рятувальників, поліції, пожежної служби", – наголосив він.

Чоловік виявився 24-річним вихідцем з Алжиру, після прибуття на віденську станцію Майдлінг його забрала поліція.

Через пригоду поїзд прибув до Відня із 7-хвилинним спізненням.

У січні схожий випадок стався на німецькій залізниці – чоловік з Угорщини проїхав "зачепером" близько 32 кілометрів на швидкості понад 200 км/год, також залишившись на пероні внаслідок перекуру.

У 2024 році повідомлялось, що у Швейцарії 70-річна жінка на інвалідному візку вижила після того, як упала на рейки, по яких проїхав потяг.