В Австрии пассажир выжил между вагонами скоростного поезда, опоздав с перекура на перроне

В Австрии в выходные совершили аварийную остановку скоростного поезда из-за пассажира, который во время перекура на промежуточной остановке пропустил закрытие дверей и решил вскочить между вагонами поезда.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще вечером в субботу к западу от Вены. Поезд следовал из швейцарского Цюриха в австрийскую столицу.

На станции Санкт-Пельтен один из пассажиров, воспользовавшись промежуточной остановкой, вышел на перрон перекурить – и пропустил закрытие дверей. В момент начала движения мужчина вскочил в пространство между двумя вагонами, а затем начал стучать в ближайшее окно, привлекая внимание. Сопровождающий персонал активировал аварийное торможение и его забрали внутрь.

Неизвестно, на какой скорости двигался поезд в то время, но в целом они могут разгоняться до 230 км/ч.

Представитель австрийской железной дороги Герберт Хофер назвал поведение отчаянного пассажира легкомысленным и безответственным.

"Такие вещи обычно заканчиваются тем, что кто-то погибает. Это не только подвергание себя опасности – если вы окажетесь под поездом, придется привлекать спасателей, полицию, пожарную службу", – подчеркнул он.

Мужчина оказался 24-летним выходцем из Алжира, после прибытия на венскую станцию Майдлинг его забрала полиция.

Из-за происшествия поезд прибыл в Вену с 7-минутным опозданием.

В январе похожий случай произошел на немецкой железной дороге – мужчина из Венгрии проехал "зацепером" около 32 километров на скорости более 200 км/ч, так само из-за того, что неудачно вышел на перекур.

В 2024 году сообщалось, что в Швейцарии 70-летняя женщина на инвалидной коляске выжила после того, как упала на рельсы, по которым проехал поезд.