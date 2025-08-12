Науседа: справедливий мир має включати територіальну цілісність України
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що справедливий і тривалий мир в Україні має базуватись на територіальній цілісності та недоторканності кордонів.
Про це він написав у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Науседа коментував заяву європейських лідерів, випущену напередодні зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці.
"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал: справедливий і тривалий мир в Україні має бути побудований на засадах незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Це не може бути вирішено без українців!" – написав Науседа.
Він додав, що народ України повинен мати свободу вибору своєї долі та висловив віру у те, що це приведе його до ЄС.
Нагадаємо, очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.
Як повідомляла "Європейська правда", президент Трамп розповів, як консультувався з прем’єр-міністром Угорщини щодо війни РФ проти України і її потенційних результатів.
Також президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.