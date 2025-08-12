Науседа: справедливый мир должен включать территориальную целостность Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что справедливый и длительный мир в Украине должен базироваться на территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Об этом он написал во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Науседа комментировал заявление европейских лидеров, выпущенное накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

"Сегодня мы посылаем четкий сигнал: справедливый и длительный мир в Украине должен быть построен на основе независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Это не может быть решено без украинцев!" – написал Науседа.

Он добавил, что народ Украины должен иметь свободу выбора своей судьбы и выразил веру в то, что это приведет его в ЕС.

Напомним, руководители 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Как сообщала "Европейская правда", президент Трамп рассказал, как консультировался с премьер-министром Венгрии относительно войны РФ против Украины и ее потенциальных результатов.

Также президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.