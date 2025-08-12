Під Мадридом локалізували пожежу, яка спричинила евакуацію

Пожежники локалізували лісову пожежу поблизу іспанської столиці Мадрида, в районі Трес-Кантос, в результаті якої постраждала одна людина і було евакуйовано 180 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сприятливі нічні умови дозволили локалізувати пожежу, йдеться в заяві громади Мадрида.

Один чоловік отримав опіки 98% тіла і був доставлений вертольотом в лікарню Ла-Паса, повідомили екстрені служби пізно ввечері в понеділок.

Пожежа охопила понад 1 000 гектарів.

За даними метеорологічної служби AEMET, тривала спека в Іспанії продовжилася і у вівторок, в деяких регіонах температура сягала 44 градусів за Цельсієм.

Вчені кажуть, що спекотне і сухе літо в Середземноморському регіоні підвищує ризик виникнення лісових пожеж.

Коли пожежі починаються, суха рослинність і сильний вітер можуть спричинити їхнє швидке поширення і неконтрольоване горіння, іноді провокуючи вогняні вихори.

Нагадаємо, у неділю на "троні короля Артура", згаслому вулкані, що височіє над столицею Шотландії Единбургом, спалахнула лісова пожежа, яка охопила значну територію і спричинила появу диму, видимого за багато кілометрів навколо.

850 мешканців були змушені покинути свої домівки в автономній спільноті Кастилія-Леон на північному заході Іспанії через пожежу, що набирає обертів – вогонь загрожує району Лас-Медулас, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.