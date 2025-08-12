Под Мадридом локализовали пожар, который привел к эвакуации

Пожарные локализовали лесной пожар вблизи испанской столицы Мадрида, в районе Трес-Кантос, в результате которого пострадал один человек и были эвакуированы 180 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Благоприятные ночные условия позволили локализовать пожар, говорится в заявлении общины Мадрида.

Один человек получил ожоги 98% тела и был доставлен вертолетом в больницу Ла-Паса, сообщили экстренные службы поздно вечером в понедельник.

Пожар охватил более 1 000 гектаров.

По данным метеорологической службы AEMET, продолжительная жара в Испании продолжилась и во вторник, в некоторых регионах температура достигала 44 градусов по Цельсию.

Ученые говорят, что жаркое и сухое лето в Средиземноморском регионе повышает риск возникновения лесных пожаров.

Когда пожары начинаются, сухая растительность и сильный ветер могут вызвать их быстрое распространение и неконтролируемое горение, иногда провоцируя огненные вихри.

Напомним, в воскресенье на "троне короля Артура", потухшем вулкане, возвышающемся над столицей Шотландии Эдинбургом, вспыхнул лесной пожар, который охватил значительную территорию и вызвал появление дыма, видимого за много километров вокруг.

850 жителей были вынуждены покинуть свои дома в автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе Испании из-за набирающего обороты пожара – огонь угрожает району Лас-Медулас, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.