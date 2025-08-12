ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану допомогу у виконанні мирної угоди

ЄС запропонував Вірменії та Азербайджану, які 8 серпня підписали мирну угоду, підтримку у реалізації домовленостей та задля повної нормалізації відносин між країнами.

Про це у вівторок повідомили у зовнішньополітичній службі ЄС, пише "Європейська правда",

У службі повідомили, що у понеділок в другій половині дня глава дипломатії ЄС Кая Каллас провела телефонні переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану Араратом Мірзояном та Джейхуном Байрамовим.

"Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки запропонувала підтримку ЄС у реалізації угоди, інвестиції в транспортне сполучення та допомогу з повною нормалізацією відносин між Вірменією та Азербайджаном", – повідомили у службі.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Міністерства закордонних справ Вірменії та Азербайджану опублікували повний текст мирної угоди.

