ЕС предложил Армении и Азербайджану помощь в выполнении мирного соглашения

ЕС предложил Армении и Азербайджану, которые 8 августа подписали мирное соглашение, поддержку в реализации договоренностей и для полной нормализации отношений между странами.

Об этом во вторник сообщили во внешнеполитической службе ЕС, пишет "Европейская правда",

В службе сообщили, что в понедельник во второй половине дня глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

"Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности предложила поддержку ЕС в реализации соглашения, инвестиции в транспортное сообщение и помощь с полной нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном", – сообщили в службе.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали полный текст мирного соглашения.

