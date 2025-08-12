Прикордонники попередили про ускладнення руху транспорту через КПП "Устилуг"

Держприкордонслужба України попередила про можливе ускладнення руху через пункт пропуску "Устилуг – Зосин", що на кордоні з Польщею.

Про це йдеться у заяві ДПСУ в Telegram, оприлюдненій у вівторок, пише "Європейська правда".

12 серпня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують розпочати роботи щодо заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України пункту пропуску "Устилуг".

У зв'язку з цим проїзд транспортних засобів через пункт пропуску буде здійснюватися у реверсному порядку, що, можливо, призведе до сповільнення руху та накопичення автівок перед "Устилугом".

Прикордонники закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.

Нагадаємо, на початку червня на пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні був тимчасово уповільнений рух через модернізаційні роботи.

А в травні польські перевізники понад добу блокували рух вантажівок через КПП "Ягодин – Дорогуськ".