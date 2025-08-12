Укр Рус Eng

Пограничники предупредили об осложнении движения транспорта через КПП "Устилуг"

Новости — Вторник, 12 августа 2025, 13:17 — Кристина Бондарева

Госпогранслужба Украины предупредила о возможном осложнении движения через пункт пропуска "Устилуг – Зосин" на границе с Польшей.

Об этом говорится в заявлении Госпогранслужбы в Telegram, обнародованном во вторник, пишет "Европейская правда".

12 августа работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют начать работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины пункта пропуска "Устилуг".

В связи с этим проезд транспортных средств через пункт пропуска будет осуществляться в реверсном порядке, что, возможно, приведет к замедлению движения и накопления автомобилей перед "Устилугом".

Пограничники призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Напомним, в начале июня на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе было временно замедлено движение из-за модернизационных работ.

А в мае польские перевозчики более суток блокировали движение грузовиков через КПП "Ягодин – Дорохуск".

