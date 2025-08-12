Укр Рус Eng

Туск каже, що Росія намагається розсварити Київ і Варшаву

Новини — Вівторок, 12 серпня 2025, 11:30 — Христина Бондарєва

Глава польського уряду Дональд Туск звинуватив Росію у спробах розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення, за його словами, "вирішального моменту" у російсько-українській війні.

Про це Туск написав у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні, тому "Росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву". 

"Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", – зазначив польський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що у Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали червоно-чорний прапор та залишили напис "Слава УПА".

Також днями у Польщі вибухнув скандал через українця, який приніс на концерт білоруського репера Макса Коржа червоно-чорний прапор.

А в понеділок у Польщі українку звинуватили у відправці посилки з вибуховими матеріалами.

