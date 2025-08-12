Туск каже, що Росія намагається розсварити Київ і Варшаву

Глава польського уряду Дональд Туск звинуватив Росію у спробах розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення, за його словами, "вирішального моменту" у російсько-українській війні.

Про це Туск написав у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні, тому "Росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву".

"Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", – зазначив польський прем’єр-міністр.

Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów. Zawsze tych samych. – Donald Tusk (@donaldtusk) August 12, 2025

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що у Польщі розслідують інцидент із пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали червоно-чорний прапор та залишили напис "Слава УПА".

Також днями у Польщі вибухнув скандал через українця, який приніс на концерт білоруського репера Макса Коржа червоно-чорний прапор.

А в понеділок у Польщі українку звинуватили у відправці посилки з вибуховими матеріалами.