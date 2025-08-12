У Греції триває боротьба з низкою лісових пожеж

У Греції на тлі літньої спеки борються з лісовими пожежами у кількох різних місцях.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Масштабна пожежа вирує у лісі в районі міста Воніца, її розбурхує сильний вітер. Частина місцевих мешканців отримали рекомендацію готуватись до евакуації. У цьому районі працюють 85 пожежників.

Ще одна пожежа палає на острові Закінтос у лісі поміж кількох сіл, околиці двох із них під загрозою. До боротьби з вогнем залучені 60 пожежників, волонтери і техніка.

🔥 Μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο – Πάνω και από τη Λιθακιά οι φλόγες – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις: https://t.co/ErIoDWvoN0 #φωτια #Ζακυνθος pic.twitter.com/X0Tkh5LZ1j – ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) August 12, 2025

Борються з пожежею і на сусідньому острові Кефалонія, де вона почалась вночі. Загрози для осель немає.



Вранці у вівторок спалахнула пожежа у лісах в номі Фокіда у центральній частині країни, її площа поки невелика. Крім того, палає низькоросла рослинність в Ахаї і ліс в районі міста Амбракія.

Минулими вихідними в країні затримали чоловіка через те, що він працював з болгаркою поблизу лісу в умовах підвищеної пожежної небезпеки.

У Франції минулого тижня сталася наймасштабніша за багато десятиліть лісова пожежа, вогонь пошкодив близько 17 тисяч гектарів.