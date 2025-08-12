Укр Рус Eng

У Греції триває боротьба з низкою лісових пожеж

Новини — Вівторок, 12 серпня 2025, 14:47 — Марія Ємець

У Греції на тлі літньої спеки борються з лісовими пожежами у кількох різних місцях. 

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда". 

Масштабна пожежа вирує у лісі в районі міста Воніца, її розбурхує сильний вітер. Частина місцевих мешканців отримали рекомендацію готуватись до евакуації. У цьому районі працюють 85 пожежників.  

Ще одна пожежа  палає на острові Закінтос у лісі поміж кількох сіл, околиці двох із них під загрозою. До боротьби з вогнем залучені 60 пожежників, волонтери і техніка. 

Борються з пожежею і на сусідньому острові Кефалонія, де вона почалась вночі. Загрози для осель немає. 

Вранці у вівторок спалахнула пожежа у лісах в номі Фокіда у центральній частині країни, її площа поки невелика. Крім того, палає низькоросла рослинність в Ахаї і ліс в районі міста Амбракія.

Минулими вихідними в країні затримали чоловіка через те, що він працював з болгаркою поблизу лісу в умовах підвищеної пожежної небезпеки. 

У Франції минулого тижня сталася наймасштабніша за багато десятиліть лісова пожежа, вогонь пошкодив близько 17 тисяч гектарів.

