Укр Рус Eng

У Греції чоловіка затримали за роботу з болгаркою біля лісу на тлі пожежної загрози

Новини — Неділя, 10 серпня 2025, 09:05 — Іванна Костіна

Співробітники пожежної служби Греції затримали 50-річного чоловіка за те, що він використовував дві болгарки для різання дерева та металу поблизу лісового масиву в північно-східному передмісті Афін Пентелі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У своїй заяві пожежна служба повідомила, що співробітники підрозділу по боротьбі з підпалами затримали чоловіка за незаконну діяльність. Іскри від використання болгарки можуть легко підпалити дерева і кущі.

Пожежна служба додала, що чоловік був іноземним громадянином.

Субота була оголошена днем максимальної готовності (категорія 5 – надзвичайна ситуація) в районі Афін через сильний вітер і сухість.

Пожежа, яка, ймовірно, виникла через іскри, що летіли з електроопори, тривала протягом більшої частини п'ятниці і на початку суботи в районі Кератея на південний схід від Афін.

Як повідомлялося, масштабну лісову пожежу на півдні Франції, що стала найгіршою за пів століття, стримали від подальшого розширення і тепер намагаються загасити. 

У сусідній Португалії хочуть збільшити покарання за підпали лісів після останніх пожеж.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
Реклама: