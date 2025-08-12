Укр Рус Eng

В Греции продолжается борьба с рядом лесных пожаров

Новости — Вторник, 12 августа 2025, 14:47 — Мария Емец

В Греции на фоне летней жары борются с лесными пожарами в нескольких разных местах.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Масштабный пожар бушует в лесу в районе города Воница, его раздувает сильный ветер. Часть местных жителей получили рекомендацию готовиться к эвакуации. В этом районе работают 85 пожарных.

Еще один пожар пылает на острове Закинтос в лесу между нескольких сел, окрестности двух из них под угрозой. К борьбе с огнем привлечены 60 пожарных, волонтеры и техника. 

Борются с пожаром и на соседнем острове Кефалония, где он начался ночью. Угрозы для жилищ нет.

Утром во вторник вспыхнул пожар в лесах в номе Фокида в центральной части страны, его площадь пока небольшая. Кроме того, пылает низкорослая растительность в Ахаи и лес в районе города Амбракия.

В минувшие выходные в стране задержали мужчину из-за того, что он работал с болгаркой вблизи леса в условиях повышенной пожарной опасности.

Во Франции на прошлой неделе произошел самый масштабный за многие десятилетия лесной пожар, огонь повредил около 17 тысяч гектаров.

