В Греции продолжается борьба с рядом лесных пожаров

В Греции на фоне летней жары борются с лесными пожарами в нескольких разных местах.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Масштабный пожар бушует в лесу в районе города Воница, его раздувает сильный ветер. Часть местных жителей получили рекомендацию готовиться к эвакуации. В этом районе работают 85 пожарных.

Еще один пожар пылает на острове Закинтос в лесу между нескольких сел, окрестности двух из них под угрозой. К борьбе с огнем привлечены 60 пожарных, волонтеры и техника.

🔥 Μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο – Πάνω και από τη Λιθακιά οι φλόγες – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις: https://t.co/ErIoDWvoN0 #φωτια #Ζακυνθος pic.twitter.com/X0Tkh5LZ1j – ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) August 12, 2025

Борются с пожаром и на соседнем острове Кефалония, где он начался ночью. Угрозы для жилищ нет.

Утром во вторник вспыхнул пожар в лесах в номе Фокида в центральной части страны, его площадь пока небольшая. Кроме того, пылает низкорослая растительность в Ахаи и лес в районе города Амбракия.

В минувшие выходные в стране задержали мужчину из-за того, что он работал с болгаркой вблизи леса в условиях повышенной пожарной опасности.

Во Франции на прошлой неделе произошел самый масштабный за многие десятилетия лесной пожар, огонь повредил около 17 тысяч гектаров.