В Іспанії підозрюють умисел в пожежі над Гібралтаром, через яку евакуювали понад 2000 людей

В Іспанії триває боротьба з масштабною пожежею на крайньому півдні країни, через яку евакуювали понад 2 тисячі туристів, працівників готелів і місцевих мешканців.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в другій половині дня у понеділок в лісах гірського хребта Сьєрра де ла Плата, в районі найпівденнішого міста Іспанії Таріфа над Гібралтарською протокою. Вогонь охопив близько 300 гектарів лісу в національному парку Естречо.

Через загрозу довелося евакуювати понад 2 тисячі людей з пляжів та прибережних готелів. Командам з понад 200 пожежників та 10 спецлітаків вдалося не підпустити вогонь до готелів та осель, попри незначну відстань. Частині евакуйованих вже дозволили повертатись.

#ÚLTIMAHORA | Declarado un nuevo incendio forestal en Tarifa (Cádiz), dos días después de que se diera por extinguido el incendio que arrasó con 283 hectáreas y obligó a desalojar a 1.500 personas https://t.co/q5X5EkYHds pic.twitter.com/F0xSG8RAO3 – Europa Press (@europapress) August 11, 2025

Міністр регіонального уряду Андалусії Антоніо Санс заявив, що у перших висновках розслідування "все вказує на ймовірність, що пожежа могла початися через умисел".

Він додав, що злий умисел підозрюють і у випадку ще однієї меншої пожежі, що спалахнула в районі міста Лос Каньос де Мека.

Під Мадридом також локалізували пожежу, яка спричинила евакуацію близько 180 осіб.

У Греції триває боротьба з низкою лісових пожеж в континентальній частині країни і на островах.