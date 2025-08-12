Укр Рус Eng

В Іспанії підозрюють умисел в пожежі над Гібралтаром, через яку евакуювали понад 2000 людей

Новини — Вівторок, 12 серпня 2025, 15:34 — Марія Ємець

В Іспанії триває боротьба з масштабною пожежею на крайньому півдні країни, через яку евакуювали понад 2 тисячі туристів, працівників готелів і місцевих мешканців. 

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в другій половині дня у понеділок в лісах гірського хребта Сьєрра де ла Плата, в районі найпівденнішого міста Іспанії Таріфа над Гібралтарською протокою. Вогонь охопив близько 300 гектарів лісу в національному парку Естречо. 

 

Через загрозу довелося евакуювати понад 2 тисячі людей з пляжів та прибережних готелів. Командам з понад 200 пожежників та 10 спецлітаків вдалося не підпустити вогонь до готелів та осель, попри незначну відстань. Частині евакуйованих вже дозволили повертатись.

Міністр регіонального уряду Андалусії Антоніо Санс заявив, що у перших висновках розслідування "все вказує на ймовірність, що пожежа могла початися через умисел". 

Він додав, що злий умисел підозрюють і у випадку ще однієї меншої пожежі, що спалахнула в районі міста Лос Каньос де Мека.

Під Мадридом також локалізували пожежу, яка спричинила евакуацію близько 180 осіб. 

У Греції триває боротьба з низкою лісових пожеж в континентальній частині країни і на островах. 

Іспанія стихійні лиха
