В Испании подозревают умысел в пожаре над Гибралтаром, из-за которого эвакуировали 2 тысячи человек

В Испании продолжается борьба с масштабным пожаром на крайнем юге страны, из-за которого эвакуировали более 2 тысяч туристов, работников отелей и местных жителей.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул во второй половине дня в понедельник в лесах горного хребта Сьерра де ла Плата, в районе самого южного города Испании Тарифа над Гибралтарским проливом. Огонь охватил около 300 гектаров леса в национальном парке Эстречо.

Из-за угрозы пришлось эвакуировать более 2 тысяч человек с пляжей и прибрежных отелей. Командам из более 200 пожарных и 10 спецсамолетов удалось не подпустить огонь к отелям и домам, несмотря на незначительное расстояние. Части эвакуированных уже позволили возвращаться.

#ÚLTIMAHORA | Declarado un nuevo incendio forestal en Tarifa (Cádiz), dos días después de que se diera por extinguido el incendio que arrasó con 283 hectáreas y obligó a desalojar a 1.500 personas https://t.co/q5X5EkYHds pic.twitter.com/F0xSG8RAO3 – Europa Press (@europapress) August 11, 2025

Министр регионального правительства Андалусии Антонио Санс заявил, что в первых выводах расследования "все указывает на вероятность, что пожар мог начаться вследствие умысла".

Он добавил, что злой умысел подозревают и в случае еще одного меньшего пожара, вспыхнувшего в районе города Лос Каньос де Мека.

Под Мадридом также локализовали пожар, который привел к эвакуации около 180 человек.

В Греции продолжается борьба с рядом лесных пожаров в континентальной части страны и на островах.