В Турции удалось локализовать масштабные лесные пожары
Новости — Вторник, 12 августа 2025, 16:51 —
Во вторник, 12 августа, пожарные локализовали несколько лесных пожаров, бушевавших по всей Турции, включая крупный пожар в северо-западной провинции Чанаккале, который заставил сотни людей покинуть свои дома.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Аэропорт Чанаккале и пролив Дарданеллы были временно закрыты из-за лесных пожаров.
Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли заявил, что лесные пожары в провинции Чанаккале, вдоль южной части пролива Дарданеллы и в западной провинции Измир были полностью локализованы.
Как известно, Министерство охраны окружающей среды Турции зафиксировало самый жаркий июль за последние 55 лет. Страна уже несколько недель страдает от жары и лесных пожаров.
В прошлом месяце в западной части страны во время борьбы с огнем погибли 14 человек. По подозрению в умышленных поджогах арестовали почти 40 человек.