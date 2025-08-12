В Турции удалось локализовать масштабные лесные пожары

Во вторник, 12 августа, пожарные локализовали несколько лесных пожаров, бушевавших по всей Турции, включая крупный пожар в северо-западной провинции Чанаккале, который заставил сотни людей покинуть свои дома.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Аэропорт Чанаккале и пролив Дарданеллы были временно закрыты из-за лесных пожаров.

Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли заявил, что лесные пожары в провинции Чанаккале, вдоль южной части пролива Дарданеллы и в западной провинции Измир были полностью локализованы.

Фото: Reuters

Как известно, Министерство охраны окружающей среды Турции зафиксировало самый жаркий июль за последние 55 лет. Страна уже несколько недель страдает от жары и лесных пожаров.

В прошлом месяце в западной части страны во время борьбы с огнем погибли 14 человек. По подозрению в умышленных поджогах арестовали почти 40 человек.