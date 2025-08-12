В Германии спутали Юпитер и Венеру с "НЛО"

Немецкий центр регистрации неидентифицированных летающих объектов (НЛО) получил много звонков после того, как в утреннем небе заметили огни, которые, по словам очевидцев, напоминали "пары дронов, автомобильные фары в небе и несуществующие звезды".

Об этом пишет dpa, передает "Европейская правда".

Руководитель центра регистрации НЛО Центральной исследовательской сети необычных небесных явлений (CENAP) заявил, что утром в понедельник, 11 августа, "многие люди взволнованно звонили или писали электронные письма".

В то же время, по словам руководителя CENAP, причина странных небесных явлений проста.

"Две яркие точки на утреннем небе – это планеты Юпитер и Венера, которые сейчас расположены близко друг к другу, если смотреть с Земли. Это созвездие продержится еще несколько дней, но причин для беспокойства нет", – сказал он.

Он добавил, что две планеты особенно яркие и их еще можно четко увидеть в утренних сумерках, когда другие звезды уже погасли.

В начале июля стало известно, что у немецких правительственных служб наконец начали появляться средства противодействия неизвестным беспилотникам, которые время от времени замечают возле чувствительных объектов.

Также писали, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.