В Белом доме рассказали, в каком городе состоится встреча Трампа с Путиным

Американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Левитт заявила, что переговоры между Трампом и Путиным, которые запланированы на пятницу, 15 августа, состоятся в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

"Президент Трамп решительно настроен попытаться положить конец этой войне и остановить убийства. Как президент неоднократно заявлял, он всегда будет отдавать предпочтение миру и партнерству, когда это возможно", – заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что в настоящее время в мире нет лидера, который бы "так преданно стремился предотвратить войны или положить им конец, как президент Трамп".

Как известно, президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Кроме того, Трамп выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимы были бы изменения в Конституцию.

А Зеленский, в свою очередь, накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.