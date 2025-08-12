Посольство Ізраїлю в Гаазі облили червоною фарбою

У вівторок, 12 серпня, рано вранці посольство Ізраїлю в Гаазі було пошкоджено.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Рано вранці посольство Ізраїлю у Гаазі пошкодили невідомі. Вони облили вхід червоною фарбою та розбили скляні двері.

Ввечері установа повідомила, що нідерландська поліція затримала підозрюваних, а також засудило "боягузливий вчинок" як "черговий приклад небезпечних наслідків зростання ненависті та підбурювання".

Фото: Х

Цей інцидент відбувся на тлі того, як впродовж останніх тижнів Європейська комісія зайняла значно жорсткішу позицію щодо Ізраїлю, запропонувавши призупинити його участь у науковій програмі "Горизонт Європа".

А нещодавно країна анонсувала плани щодо повного захоплення сектора Гази, що викликало критику.

Нагадаємо, восени 2024 року у Данії оголосили звинувачення двом підліткам, які підірвали дві гранати біля будівлі ізраїльського посольства.

У березні польські правоохоронці затримали двох людей у зв'язку з інцидентом біля посольства Ізраїлю.

А нещодавно поліція Копенгагена прибула за викликом працівників посольства Ізраїлю, які отримали підозрілий пакунок.