Посольство Ізраїлю в Гаазі облили червоною фарбою
Новини — Вівторок, 12 серпня 2025, 22:15 —
У вівторок, 12 серпня, рано вранці посольство Ізраїлю в Гаазі було пошкоджено.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Рано вранці посольство Ізраїлю у Гаазі пошкодили невідомі. Вони облили вхід червоною фарбою та розбили скляні двері.
Ввечері установа повідомила, що нідерландська поліція затримала підозрюваних, а також засудило "боягузливий вчинок" як "черговий приклад небезпечних наслідків зростання ненависті та підбурювання".
Цей інцидент відбувся на тлі того, як впродовж останніх тижнів Європейська комісія зайняла значно жорсткішу позицію щодо Ізраїлю, запропонувавши призупинити його участь у науковій програмі "Горизонт Європа".
А нещодавно країна анонсувала плани щодо повного захоплення сектора Гази, що викликало критику.
Нагадаємо, восени 2024 року у Данії оголосили звинувачення двом підліткам, які підірвали дві гранати біля будівлі ізраїльського посольства.
У березні польські правоохоронці затримали двох людей у зв'язку з інцидентом біля посольства Ізраїлю.
А нещодавно поліція Копенгагена прибула за викликом працівників посольства Ізраїлю, які отримали підозрілий пакунок.