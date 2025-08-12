Посольство Израиля в Гааге облили красной краской

Во вторник, 12 августа, рано утром посольство Израиля в Гааге было повреждено.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Рано утром посольство Израиля в Гааге повредили неизвестные. Они облили вход красной краской и разбили стеклянные двери.

Вечером учреждение сообщило, что нидерландская полиция задержала подозреваемых, а также осудила "трусливый поступок" как "очередной пример опасных последствий роста ненависти и подстрекательства".

Фото: Х

Этот инцидент произошел на фоне того, как в последние недели Европейская комиссия заняла значительно более жесткую позицию в отношении Израиля, предложив приостановить его участие в научной программе "Горизонт Европа".

А недавно страна анонсировала планы по полному захвату сектора Газа, что вызвало критику.

Напомним, осенью 2024 года в Дании объявили обвинения двум подросткам, которые взорвали две гранаты у здания израильского посольства.

В марте польские правоохранители задержали двух человек в связи с инцидентом возле посольства Израиля.

А недавно полиция Копенгагена прибыла по вызову сотрудников посольства Израиля, которые получили подозрительный пакет.