Более 100 лесных пожаров бушуют по всей Греции

Более 100 лесных пожаров вспыхнули по всей Греции во вторник, самые сильные пожары бушуют на островах Ахайя, Закинф, Кефалония и Хиос.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Власти приказали эвакуировать десятки сел, поскольку сильная засуха и сильный ветер способствовали распространению пламени.

Греция обратилась за помощью к Европейскому механизму гражданской защиты с просьбой предоставить четыре пожарных самолета.

Самый крупный пожар вспыхнул в Западной Ахайе вблизи Флогерайки рано утром, что повлекло постепенную эвакуацию всех местных населенных пунктов.

Димитрис Алексопулос, мэр Западной Ахайи, сообщил, что несколько домов были уничтожены, а 40-летний мужчина из деревни Мойрайка был госпитализирован с ожогами.

Пожарные сосредоточились на защите промышленной зоны Патры и леса Моври на юге, в то время как дороги, включая трассу Патра-Пиргос, были перекрыты.

На Закинфе три отдельных пожара произошли вблизи Койлиомено, Кери и Литакии, а в деревне Агалас было уничтожено несколько домов.

Дополнительные пожары вспыхнули в Вонице, на севере Хиоса, и Гимнотопосе в Превезе, где движение на Ионическом шоссе было остановлено на несколько часов.

12 августа пожарные локализовали несколько лесных пожаров, бушевавших по всей Турции, включая крупный пожар в северо-западной провинции Чанаккале, который заставил сотни людей покинуть свои дома.

В Испании продолжается борьба с масштабным пожаром на крайнем юге страны, из-за которого эвакуировали более 2 тысяч туристов, работников отелей и местных жителей.