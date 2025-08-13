Суд у Канаді зобов’язав МАУ виплатити компенсації жертвам авіатрощі в Тегерані

Апеляційний суд Онтаріо підтвердив рішення про те, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) несе відповідальність за збиття літака рейсу PS752 у Тегерані 8 січня 2020 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у рішенні суду.

Це рішення означає, що МАУ тепер повинна повністю компенсувати збитки всім сім'ям пасажирів, які загинули в результаті катастрофи рейсу PS 752 8 січня 2020 року.

Суд визнав недбалість МАУ в тому, що вона не оцінила ризики, пов'язані з виконанням польотів з Тегерана.

Це знакове рішення має значні наслідки для авіаційної галузі, підкреслюючи необхідність для авіакомпаній проявляти обережність при здійсненні польотів у зонах конфліктів або поблизу них.

Воно надсилає чіткий сигнал про те, що відкритий повітряний простір не можна вважати безпечним, і закликає міжнародні авіакомпанії до ретельності у виконанні польотів.

До цього, у червні 2024 року, Вищий суд Онтаріо постановив, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повинна виплатити повну компенсацію сім'ям жертв, які загинули під час збиття рейсу PS 752 над Тегераном 8 січня 2020 року.

Це рішення стало результатом 18-денного судового розгляду, що завершився в січні 2024 року, де суд визнав недбалість МАУ, яка не оцінила належним чином ризики виконання рейсу на тлі ескалації військової напруженості в регіоні.

Нагадаємо, рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився 8 січня 2020 року під Тегераном на шляху до Києва.

Через кілька днів після офіційних заперечень Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі США через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

Україна, Велика Британія, Канада та Швеція ініціювали арбітражний розгляд спору щодо збиття цього пасажирського літака наприкінці грудня 2022 року.

Позов проти Ірану до Міжнародної організації цивільної авіації був поданий у січні 2024 року. У березні 2025-го Тегеран намагався оскаржити юрисдикцію ІКАО, але його заперечення відхилила Рада Організації.

Іран у квітні 2025 року подав позов до Міжнародного суду ООН позов проти Канади, Швеції, України та Великої Британії у зв'язку з рішенням Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) визнати юрисдикцію у справі про збиття Тегераном літака.

Детальніше про те, як каратимуть Іран за збиття літака МАУ, читайте у відповідній статті на "Європейській правді".