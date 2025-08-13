Суд в Канаде обязал МАУ выплатить компенсации жертвам авиакатастрофы в Тегеране

Апелляционный суд Онтарио подтвердил решение о том, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) несет ответственность за сбивание самолета рейса PS752 в Тегеране 8 января 2020 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении суда.

Это решение означает, что МАУ теперь должна полностью компенсировать убытки всем семьям пассажиров, погибших в результате катастрофы рейса PS 752 8 января 2020 года.

Суд признал халатность МАУ в том, что она не оценила риски, связанные с выполнением полетов из Тегерана.

Это знаковое решение имеет значительные последствия для авиационной отрасли, подчеркивая необходимость для авиакомпаний проявлять осторожность при осуществлении полетов в зонах конфликтов или вблизи них.

Оно посылает четкий сигнал о том, что открытое воздушное пространство нельзя считать безопасным, и призывает международные авиакомпании к тщательности в выполнении полетов.

До этого, в июне 2024 года, Высший суд Онтарио постановил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" должна выплатить полную компенсацию семьям жертв, погибших во время сбития рейса PS 752 над Тегераном 8 января 2020 года.

Это решение стало результатом 18-дневного судебного разбирательства, завершившегося в январе 2024 года, где суд признал халатность МАУ, которая не оценила должным образом риски выполнения рейса на фоне эскалации военной напряженности в регионе.

Напомним, рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года под Тегераном на пути в Киев.

Через несколько дней после официальных возражений Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции непреднамеренно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с США из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Иск против Ирана в Международную организацию гражданской авиации был подан в январе 2024 года. В марте 2025-го Тегеран пытался оспорить юрисдикцию ИКАО, но его возражения отклонил Совет Организации.

Иран в апреле 2025 года подал иск в Международный суд ООН иск против Канады, Швеции, Украины и Великобритании в связи с решением Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признать юрисдикцию в деле о сбитии Тегераном самолета.

