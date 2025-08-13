В Польше подземный толчок на шахте травмировал четырех горняков

В Польше четыре шахтера пострадали в результате подземного толчка, который произошел на шахте Сташиц-Вуек в Катовице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Пресс-секретарь Польской горной группы Ева Груднок сообщила, что толчок произошел в 3:33. В районе толчка находились 9 человек. Все самостоятельно выбрались на поверхность.

Четверо пострадавших – это работники шахты, которые выполняли подготовительные работы.

Горняки попали в больницы в Охойке и Мурках. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщила Груднок, шахтеры получили различные повреждения, в частности головы, грудной клетки, плеча и коленного сустава.

Напомним, в начале июля на горно-обогатительном комбинате в Полковице-Серошовице в Польше из-за обвала породы погиб работник.

В январе в результате толчка на шахте в польской Силезии один горняк погиб и еще 11 были госпитализированы.