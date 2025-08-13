FT: Франция, Германия и Британия готовы возобновить санкции против Ирана

Франция, Германия и Великобритания сообщили Организации Объединенных Наций, что готовы возобновить санкции против Ирана, если тот не вернется к переговорам с международным сообществом по своей ядерной программе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Financial Times.

Министры иностранных дел так называемой группы E3 во вторник направили в ООН письмо, в котором предупредили о возможности возобновления санкций, если Иран не примет соответствующих мер.

"Мы четко дали понять, что если Иран не будет готов достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления срока, группа E3 готова запустить механизм восстановления санкций", – говорится в письме министров, как сообщает издание.

Предупреждение Франции, Германии и Британии прозвучало после "серьезных, откровенных и детальных" переговоров с Ираном в Стамбуле в прошлом месяце – первых личных встреч после ударов Израиля и США по ядерным объектам страны.

Британия, Германия и Франция являются сторонами "иранской ядерной сделки", которая отменила санкции против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Срок действия резолюции Совета Безопасности ООН, которая регулирует это соглашение, завершается 18 октября. Согласно ей, все санкции против Ирана будут отменены, если механизм возврата санкций не будет запущен не позднее чем за 30 дней до этой даты.

Европейские государства ранее дали знать, что могут запустить этот механизм, если до конца августа Иран не примет конкретных мер по своей ядерной программе.