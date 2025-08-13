Бессент: Трамп використає тему санкцій під час зустрічі із Путіним

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американський президент Дональд Трамп чітко дасть зрозуміти очільнику Кремля Владіміру Путіну, що "всі варіанти залишаються на столі" щодо можливого пом'якшення або посилення санкцій проти Москви.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Міністр фінансів США заявив, що санкції "можуть бути посилені, пом'якшені і можуть мати терміни дії".

"Він дасть зрозуміти президенту Путіну, що всі варіанти залишаються на столі", – сказав Бессент.

Американський міністр додав, що європейці "повинні приєднатися до нас у цих санкціях" і "допомогти створити більше важелів впливу".

Звернемо увагу, що мовник Sky News із посиланням на співрозмовників повідомляв про те, що союзники України оцінюють потенційну можливість пом'якшення санкцій проти Росії у разі укладення перемир'я у російсько-українській війні.

Зазначимо, Трамп та Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці 15 серпня. За даними CNN, вони зустрінуться на військовій базі, хоча Білий дім хотів цього уникнути.

