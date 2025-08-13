Бессент: Трамп использует тему санкций во время встречи с Путиным

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп четко даст понять главе Кремля Владимиру Путину, что "все варианты остаются на столе" относительно возможного смягчения или усиления санкций против Москвы.

Его слова цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Министр финансов США заявил, что санкции "могут быть усилены, смягчены и могут иметь сроки действия".

"Он даст понять президенту Путину, что все варианты остаются на столе", – сказал Бессент.

Американский министр добавил, что европейцы "должны присоединиться к нам в этих санкциях" и "помочь создать больше рычагов влияния".

Обратим внимание, что вещатель Sky News со ссылкой на собеседников сообщал о том, что союзники Украины оценивают потенциальную возможность смягчения санкций против России в случае заключения перемирия в российско-украинской войне.

Отметим, Трамп и Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа. По данным CNN, они встретятся на военной базе, хотя Белый дом хотел этого избежать.

