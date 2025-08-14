Прибічники Вучича спровокували насильство на протестах у Сербії, десятки поранених

Прихильники керівної Сербської прогресивної партії (SNS) кидали фаєри і петарди в антиурядових протестувальників у Новому Саді в середу ввечері, що змусило поліцію втрутитися, щоб припинити протистояння, яке стало найбільшою ескалацією дев'ятимісячних протестів в Сербії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Щоденні протести по всій Сербії після загибелі 16 людей, які загинули внаслідок обвалу даху на відремонтованому залізничному вокзалі в Новому Саді в листопаді минулого року, похитнули популярність президента-популіста Александара Вучича і партії SNS.

колаж N1

На пресконференції пізно ввечері в середу Вучич, якого супроводжував міністр внутрішніх справ Івіца Дачич, заявив, що 16 поліцейських і близько 60 прихильників SNS були поранені в Новому Саді. Він також звинуватив невідомі іноземні держави в організації заворушень і пообіцяв арешти.

"Особи, які порушили закон, будуть затримані... Сьогодні вночі ми запобігли катастрофічному сценарію, спланованому кимось з-за кордону", – сказав він.

Кадри приватного телеканалу N1 показали, як з боку офісів SNS у протестувальників у Новому Саді кидали фаєри і петарди.

Також було показано, як антиурядові протестувальники, деякі з яких були із закривавленими обличчями, розповідали, що прихильники Вучича використовували палиці та кийки для нападу на них.

Опозиційний рух "Рух-Зміни" заявив, що прихильники Вучича несуть відповідальність за зіткнення.

"Напади на людей з піротехнічними пристроями порушують їхнє право на життя і протест", – йдеться в заяві.

У столиці Белграді поліція у повному екіпіруванні заблокувала антиурядовим протестувальникам доступ до парку біля будівлі парламенту, де прихильники Вучича розбили наметовий табір з березня.

В інших місцях Белграда антиурядові протестувальники зіткнулися з поліцією, яка перешкоджала їм наблизитися до місцевих відділень SNS.

Як відомо, нещодавно у Белграді відбулись масштабні студентські протести – останні у межах акцій, що тривають з листопада 2024 року і були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагали оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.

На початку серпня ЗМІ писали, що Вучич скликав екстрене засідання ради безпеки на тлі повідомлень у ЗМІ про підготовку "держперевороту" прокуратурою з питань організованої злочинності.

