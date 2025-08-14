Сторонники Вучича спровоцировали насилие на протестах в Сербии, десятки раненых

Сторонники правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) бросали файеры и петарды в антиправительственных протестующих в Новом Саде в среду вечером, что заставило полицию вмешаться, чтобы прекратить противостояние, которое стало крупнейшей эскалацией девятимесячных протестов в Сербии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ежедневные протесты по всей Сербии после гибели 16 человек, погибших в результате обвала крыши на отремонтированном железнодорожном вокзале в Новом Саде в ноябре прошлого года, пошатнули популярность президента-популиста Александара Вучича и партии SNS.

На пресс-конференции поздно вечером в среду Вучич, которого сопровождал министр внутренних дел Ивица Дачич, заявил, что 16 полицейских и около 60 сторонников SNS были ранены в Новом Саде. Он также обвинил неизвестные иностранные государства в организации беспорядков и пообещал аресты.

"Лица, нарушившие закон, будут задержаны... Сегодня ночью мы предотвратили катастрофический сценарий, спланированный кем-то из-за рубежа", – сказал он.

Кадры частного телеканала N1 показали, как со стороны офисов SNS в протестующих в Новом Саде бросали файеры и петарды.

Также было показано, как антиправительственные протестующие, некоторые из которых были с окровавленными лицами, рассказывали, что сторонники Вучича использовали палки и дубинки для нападения на них.

Оппозиционное движение "Движение-Змены" заявило, что сторонники Вучича несут ответственность за столкновения.

"Нападения на людей с пиротехническими устройствами нарушают их право на жизнь и протест", – говорится в заявлении.

В столице Белграде полиция в полной экипировке заблокировала антиправительственным протестующим доступ к парку возле здания парламента, где сторонники Вучича разбили палаточный лагерь с марта.

В других местах Белграда антиправительственные протестующие столкнулись с полицией, которая препятствовала им приблизиться к местным отделениям SNS.

Как известно, недавно в Белграде состоялись масштабные студенческие протесты – последние в рамках акций, которые продолжаются с ноября 2024 года и были спровоцированы катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие требовали объявить досрочные выборы и демонтировать проправительственный палаточный городок в центре Белграда возле здания парламента. Власти эти требования отвергли, а Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.

В начале августа СМИ писали, что Вучич созвал экстренное заседание совета безопасности на фоне сообщений в СМИ о подготовке "госпереворота" прокуратурой по вопросам организованной преступности.

