З порома, що йшов до Гельсінкі, евакуювали 300 осіб через пожежу на борту

З порома, що курсує між Таллінном та Гельсінкі, у четвер евакуювали 300 пасажирів після пожежі, що спалахнула в автобусі на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Пожежа виникла в автомобільному відсіку судна Megastar компанії Tallink Silja, коли пором підходив до порту Гельсінкі. У результаті було евакуйовано 300 пасажирів.

Представник пожежної служби Гельсінкі повідомив, що рятувальні підрозділи прибули на виклик близько 00:28 ночі. Зрештою пожежу повністю загасили. Сильно пошкоджений автобус було знято з порома.

Директор з комунікацій Tallink Silja Маріка Ньойд повідомила, що "постраждав лише автобус", який зуміли загасити.

Про поранення або травми у людей не повідомляють. Пожежа не спричинила шкоди самому судну, і воно продовжить працювати за розкладом.

Судно Megastar було побудоване у 2017 році і може помістити до 2800 осіб.

Нагадаємо, у липні на півдні Швеції на мілину сіло пасажирське судно, внаслідок чого евакуювали понад вісім десятків людей.

А в Греції у серпні рятували пором, який сів на мілину на острові Евбея.