З порома, що йшов до Гельсінкі, евакуювали 300 осіб через пожежу на борту
З порома, що курсує між Таллінном та Гельсінкі, у четвер евакуювали 300 пасажирів після пожежі, що спалахнула в автобусі на борту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Пожежа виникла в автомобільному відсіку судна Megastar компанії Tallink Silja, коли пором підходив до порту Гельсінкі. У результаті було евакуйовано 300 пасажирів.
Представник пожежної служби Гельсінкі повідомив, що рятувальні підрозділи прибули на виклик близько 00:28 ночі. Зрештою пожежу повністю загасили. Сильно пошкоджений автобус було знято з порома.
Директор з комунікацій Tallink Silja Маріка Ньойд повідомила, що "постраждав лише автобус", який зуміли загасити.
Про поранення або травми у людей не повідомляють. Пожежа не спричинила шкоди самому судну, і воно продовжить працювати за розкладом.
Судно Megastar було побудоване у 2017 році і може помістити до 2800 осіб.
Нагадаємо, у липні на півдні Швеції на мілину сіло пасажирське судно, внаслідок чого евакуювали понад вісім десятків людей.
А в Греції у серпні рятували пором, який сів на мілину на острові Евбея.