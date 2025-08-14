С парома, шедшего в Хельсинки, эвакуировали 300 человек из-за пожара на борту

С парома, курсирующего между Таллинном и Хельсинки, в четверг эвакуировали 300 пассажиров после пожара, вспыхнувшего в автобусе на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Пожар возник в автомобильном отсеке судна Megastar компании Tallink Silja, когда паром подходил к порту Хельсинки. В результате было эвакуировано 300 пассажиров.

Представитель пожарной службы Хельсинки сообщил, что спасательные подразделения прибыли на вызов около 00:28 ночи. В конце концов пожар полностью потушили. Сильно поврежденный автобус был снят с парома.

Директор по коммуникациям Tallink Silja Марика Нёйд сообщила, что "пострадал только автобус", который сумели потушить.

О ранениях или травмах у людей не сообщается. Пожар не причинил вреда самому судну, и оно продолжит работать по расписанию.

Судно Megastar было построено в 2017 году и может поместить до 2800 человек.

Напомним, в июле на юге Швеции на мель село пассажирское судно, в результате чего эвакуировали более восьми десятков человек.

А в Греции в августе спасали паром, который сел на мель на острове Эвбея.