Чешские популисты обещают убрать украинские флаги с госучреждений в случае прихода к власти

В Чехии председатель популистской SPD Томио Окамура хочет немедленно снять украинские флаги с государственных зданий в случае участия в работе правительства, как и лидер движения Stačilo! в Пардубицком крае и представитель этого движения Роман Рун.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

Украинский флаг в Национальном музее в Праге, вывешенный в знак солидарности с Украиной, на которую напала Россия, стал занозой в глазу политиков SPD ("Свобода и прямая демократия") и Stačilo!

"То, что происходит в здании Национального музея, является ничем иным, как задабриванием Запада, а значит, политикой. Я с этим категорически не согласен", – заявляет Рун во время предвыборных встреч.

На фотографии, которая сопровождает видео с ним, виден перечеркнутый украинский флаг на здании Национального музея.

"У нас нет позиции для всего движения, я могу ответить вам как лидер Пардубицкого края. Если это государственное здание и оно выражает солидарность со страной, на которую напали, то я в принципе не имею с этим никаких проблем, мы можем обсуждать, напали на Украину или не напали..." – сказал Рун.

На вопрос, действительно ли можно обсуждать российское нападение, он ответил: "Это не мое дело, я просто говорю, что с моей точки зрения это началось в 2014 году. Это дело историков, а не политиков. Если флаг является выражением солидарности, то я явно скучаю по палестинскому флагу".

На вопрос, как бы он поступил, если бы решение зависело от него, Рун ответил: "Если бы я был министром культуры, я бы не вывешивал флаги иностранных государств на государственных зданиях".

Флаг на Национальном музее и других учреждениях также беспокоит политиков SPD. "И я говорю, если SPD будет в правительстве после нынешних выборов, украинские флаги будут сняты со всех государственных зданий в одну секунду", – заявил председатель партии Томио Окамура.

"С 4 октября в Чехии начнется период демонтажа флагов. Сначала мы уберем Фиалу. Затем украинские флаги с государственных зданий", – отметил в недавнем посте председатель PRO Индржих Райхл, который баллотируется в парламент по списку SPD.

Фаворит выборов – движение экс-премьера Андрея Бабиша ANO – сдержан в своих комментариях по этому поводу. "Это их дело, если они хотят что-то снять. Мы ничем подобным не занимаемся", – сказал заместитель председателя ANO Карел Гавличек об украинских флагах.

"Мы сейчас готовим программу, у нас есть более важные дела, чем флаги", – сказал он.

Нынешний министр культуры Мартин Бакса в позапрошлом году в интервью Seznam Zprávy отмечал, что флаги в Национальном музее и других учреждениях были подняты не по приказу министра, а по решению директоров этих учреждений.

Больше всего обсуждается флаг на здании Национального музея на Вацлавской площади. Генеральный директор Михал Лукеш назвал его символом солидарности с государством, которое подверглось нападению, а также с украинскими музейщиками.

14 человек были оштрафованы за попытку сорвать флаг с Национального музея во время антиправительственной демонстрации в марте 2023 года. Противники этого флага и помощи Украине также собирались на Вацлавской площади 17 ноября прошлого года.

Совет города Йиглава на юго-востоке Чехии после обсуждения в апреле решил не убирать с ратуши флаг Украины, который там установили в знак ее поддержки.