У Польщі заявили, що запобігли атаці на водну інфраструктуру великого міста

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський розповів, що напередодні Польщі вдалося запобігти катастрофі у зв’язку з запланованою атакою на водну інфраструктуру країни.

Про це він говорив в програмі "Onet Rano", пише "Європейська правда".

Гавковський повідомив, що в середу мала відбутися атака на водну та каналізаційну інфраструктуру "одного з великих міст".

"В останній момент вдалося домогтися того, що наші служби дізналися про напад і все вдалося зупинити" – сказав Гавковський.

"Я не хочу називати місто, бо не хочу викликати емоції у людей", – додав він.

Віцепрем'єр сказав, що атака могла призвести до ситуації, в якій "в одному з великих міст не було б води". "Вдалося запобігти цій атаці", – зазначив він.

Нагадаємо, в Польщі пропонують створити Центр морської безпеки для стратегічного захисту державної портової та енергетичної інфраструктури на морі.

В липні уряд Польщі схвалив Стратегію національної безпеки, в якій враховуються уроки повномасштабної російської агресії проти України.