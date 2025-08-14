В Польше заявили, что предотвратили атаку на водную инфраструктуру крупного города

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский рассказал, что накануне Польше удалось предотвратить катастрофу в связи с запланированной атакой на водную инфраструктуру страны.

Об этом он говорил в программе "Onet Rano", пишет "Европейская правда".

Гавковский сообщил, что в среду должна была произойти атака на водную и канализационную инфраструктуру "одного из крупных городов".

"В последний момент удалось добиться того, что наши службы узнали о нападении и все удалось остановить", – сказал Гавковский.

"Я не хочу называть город, потому что не хочу вызывать эмоции у людей", – добавил он.

Вице-премьер сказал, что атака могла привести к ситуации, в которой "в одном из крупных городов не было бы воды". "Удалось предотвратить эту атаку", – отметил он.

Напомним, в Польше предлагают создать Центр морской безопасности для стратегической защиты государственной портовой и энергетической инфраструктуры на море.

В июле правительство Польши одобрило Стратегию национальной безопасности, в которой учитываются уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.