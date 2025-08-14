Главный соперник Орбана обвинил Россию во вмешательстве в венгерскую политику

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил Россию во вмешательстве в венгерскую политику на фоне заявлений Служба внешней разведки РФ о "намерениях" Европейской комиссии "поменять режим в Будапеште".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Российская Служба внешней разведки обвинила Еврокомиссию в намерениях "изменить режим в Будапеште" и привести к власти главного соперника действующего премьера Виктора Орбана – лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра.

Как передает Bloomberg, на следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил российские обвинения против Мадяра, отметив, что опубликованный в Москве текст не содержит "ничего нового".

В соцсетях Мадяр отреагировал на эти обвинения и заявил, что после 34 лет "Россия снова хочет вмешаться в венгерскую политику, снова хочет бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей", имея в виду вывод советских войск из Венгрии в начале 1990-х годов.

"В июне 1991 года последний советский солдат покинул нашу страну. Теперь их люди вернулись, работая тайно или открыто. Мы знаем, что они задумывают: дезинформация, угрозы, хакеры, цифровые тролль-фермы, клеветнические кампании, шантаж", – написал он.

Мадяр подчеркнул, что такое заявление Службы внешней разведки РФ – официальное начало операции против Венгрии.

"Иностранная, несоюзническая страна активно вмешивается во внутренние дела нашей страны", – отметил он.

Лидер оппозиции Венгрии выразил ожидание, что органы власти "без промедлений выполнят свои обязанности: защитят суверенитет страны и безопасность народа в соответствии с законом и способом, соответствующим их присяге".

В середине июля лидер "Тисы" начал предвыборную кампанию на каноэ, заявив, что его партия может самостоятельно победить Орбана на выборах 2026 года.

Орбан тем временем продолжает информационную кампанию против Мадяра. В прошлом месяце в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.

