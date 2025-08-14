Фиала: Чехия уже передала Украине более миллиона крупнокалиберных боеприпасов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что благодаря инициативе страны по поставкам боеприпасов Украина уже получила более миллиона крупнокалиберных снарядов в этом году.

Его слова цитирует Novinky, пишет "Европейская правда".

Во время заседания "коалиции решительных" Фиала рассказал об успехах страны в инициативе по поставкам Украине боеприпасов.

"На сегодня мы уже доставили в Украину один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в этом году в рамках чешской инициативы по поставкам боеприпасов", – сказал он.

Кроме этого, он высоко оценил координацию позиций с президентом США Дональдом Трампом и приветствовал тот факт, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также впервые принял участие во встрече "коалиции решительных".

В апреле писали, что чешская инициатива имеет достаточно ресурсов для обеспечения ежемесячных поставок в Украину боеприпасов до сентября 2025 года. Напомним, Чехия также входит в коалицию дронов для Украины.

В августе глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский открыл дипломатическое представительство страны в Днепре.