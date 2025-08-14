Сибіга обговорив з очільницею МЗС Канади дипломатичні зусилля довкола України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з канадською колегою Анітою Ананд, центральною темою були триваючі дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни.
Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".
Сибіга розповів, що у розмові з Анітою Ананд вони обговорили триваючі дипломатичні зусилля для забезпечення справедливого миру для України.
During our call with Canadian Foreign Minister @AnitaAnandMP, we discussed ongoing international diplomatic efforts to achieve a just peace.
Grateful for reaffirming that Canada stands with Ukraine and Ukrainian people.
We agreed on the importance to increase political and…– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 14, 2025
"Ми погодилися щодо важливості посилювати політичний і санкційний тиск на Росію, задіюючи всі можливі важелі для того, щоб змусити РФ погодитись на припинення вогню і почати реальний мирний процес. Заморожені російські активи мають бути повною мірою використані, щоб агресор заплатив ціну за розв’язану війну", – зазначив Сибіга.
Він також відзначив важливість участі Канади у "коаліції рішучих" та подякував за усю підтримку.
Нагадаємо, 13 серпня відбулася серія перемовин по відеозв’язку за участі частини лідерів ЄС та Британії, президентів США та України і генсека НАТО; наприкінці обговорення провели у рамках "коаліції рішучих".
Ці перемовини організували у зв’язку з очікуваною зустріччю лідерів РФ і США на Алясці, що відбудеться (за київським часом) пізно ввечері 15 серпня. Лідери європейських країн спільно з Україною повідомили Дональду Трампу свої принципові позиції.
За даними ЗМІ, Трамп сказав європейцям, що на зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним наполягатиме на безумовному припиненні вогню в Україні, водночас про українські території не йтиметься.
Американський президент заявив, що якщо зустріч з Путіним пройде добре – він проведе наступну, у якій зможе взяти участь Зеленський.