Сибига обсудил с главой МИД Канады дипломатические усилия вокруг Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с канадской коллегой Анитой Ананд, центральной темой были продолжающиеся дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны.

Об этом он сообщил в своем X, пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что в разговоре с Анитой Ананд они обсудили продолжающиеся дипломатические усилия по обеспечению справедливого мира для Украины.

During our call with Canadian Foreign Minister @AnitaAnandMP, we discussed ongoing international diplomatic efforts to achieve a just peace.



Grateful for reaffirming that Canada stands with Ukraine and Ukrainian people.



We agreed on the importance to increase political and… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 14, 2025

"Мы согласились о важности усиления политического и санкционного давления на Россию и задействования всех возможных рычагов для того, чтобы заставить РФ согласиться на прекращение огня и начать реальный мирный процесс. Замороженные российские активы должны быть в полной мере использованы, чтобы агрессор заплатил цену за развязанную войну", – отметил Сибига.

Он также отметил важность участия Канады в "коалиции решительных" и поблагодарил за всю поддержку.

Напомним, 13 августа состоялась серия переговоров по видеосвязи с участием части лидеров ЕС и Великобритании, президентов США и Украины и генсека НАТО; в конце обсуждение провели в рамках "коалиции решительных".

Переговоры были организованы в связи с ожидаемой встречей лидеров РФ и США на Аляске, которая состоится поздно вечером 15 августа (по киевскому времени). Лидеры европейских стран совместно с Украиной сообщили Дональду Трампу свои принципиальные позиции.

По данным СМИ, Трамп сказал европейцам, что на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным будет настаивать на безусловном прекращении огня в Украине, при этом об украинских территориях речи не будет.

Американский президент заявил, что если встреча с Путиным пройдет хорошо – он проведет следующую, в которой сможет принять участие Зеленский.