У грецькому порту протестують проти круїзного лайнера Ізраїлю

У найбільшому порту Греції поліція захищала територію навколо ізраїльського круїзного лайнера, який прибув вранці у четвер, 14 серпня, щоб не допустити до судна кілька сотень протестувальників, яких підтримують профспілки.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Протести відбулися на грецьких островах і в портах материка вздовж маршруту лайнера Crown Iris, і кілька з них призвели до сутичок з поліцією.

У порту Пірей, недалеко від Афін, демонстранти махали палестинськими прапорами за кордоном, утвореним автобусами поліції.

Фото: АР

Організатори протесту, посилаючись на повідомлення мандрівників в Інтернеті, заявили, що серед пасажирів були і ізраїльські військові, які не перебували на службі.

"Вони тут небажані і не мають тут чого робити. На їхніх руках кров невинних людей, і ми не повинні їх вітати", – заявив організатор протесту Маркос Бекріс.

Фото: АР

Як відомо, на тлі загострення гуманітарної кризи у секторі Гази лунає дедалі гучніша критика уряду Беньяміна Нетаньягу з боку європейських лідерів. Підтримка та симпатія до Ізраїлю у суспільствах держав Західної Європи досягли найнижчого рівня за багато років опитувань.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН. Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

Детальніше про ці події читайте у статті "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі