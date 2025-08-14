В греческом порту протестуют против круизного лайнера Израиля

В крупнейшем порту Греции полиция защищала территорию вокруг израильского круизного лайнера, который прибыл утром в четверг, 14 августа, чтобы не допустить к судну несколько сотен протестующих, которых поддерживают профсоюзы.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Протесты прошли на греческих островах и в портах материка вдоль маршрута лайнера Crown Iris, и несколько из них привели к столкновениям с полицией.

В порту Пирей, недалеко от Афин, демонстранты махали палестинскими флагами за кордоном, образованным автобусами полиции.

Фото: АР

Организаторы протеста, ссылаясь на сообщения путешественников в Интернете, заявили, что среди пассажиров были и израильские военные, которые не находились на службе.

"Они здесь нежелательны, им тут нечего делать. На их руках кровь невинных людей, и мы не должны их приветствовать", – заявил организатор протеста Маркос Бекрис.

Фото: АР

Как известно, на фоне обострения гуманитарного кризиса в секторе Газа звучит все более громкая критика правительства Биньямина Нетаньяху со стороны европейских лидеров. Поддержка и симпатия к Израилю в обществах стран Западной Европы достигли самого низкого уровня за много лет опросов.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассаблее ООН. Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

Подробнее об этих событиях читайте в статье "ЕвроПравды": Израиль под защитой Орбана. Как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе